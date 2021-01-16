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Adana’da şiddetli yağıştan yol çöktü, altgeçitleri su bastı

16.01.2021 19:44 | Son Güncelleme:
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Adana’da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Adana’da akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bir yol çöktü, bazı altgeçitleri su bastı.
Öğlen saat 16.00 saatlerinde kent genelinde başlayan sağanak yağış hayatını olumsuz etkiledi. Çukurova ilçesine bağlı Uğur Mumcu Bulvarı şiddetli yağış nedeniyle yaklaşık 10 santimetre çöktü. Bu sırada bulvar üzerinden geçen bir motosiklette maddi hasar meydana geldi. Bulvara gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yol trafiğe kapatıldı.
Seyhan ilçesinde bulunan bazı altgeçitleriyse su bastı. Araçların su birikintilerinden zorlanarak geçtiği görüldü. Öte yandan bazı evlerin avlu kısımlarını ise su bastığı ve Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin mahallelerde su baskınlarına karşı teyakkuzda beklediği öğrenildi.
Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Akdeniz’de yağışların yarın öğle saatlerine kadar kuvvetli Adana çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacağı bildirildi.

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