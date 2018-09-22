Adana'da 'Sıla' konseri

ADANA, (DHA)- ÜNLÜ şarkıcı Sıla, '25'inci Uluslararası Adana Film Festivali' kapsamında konser verdi.
Kentte bu yıl 25’incisi düzenlenen Adana Film Festivali kapsamında ÇUFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenen konserde Sıla, sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Sıla'ya, şarkıları sırasında dinleyenleri de eşlik etti. Adana Film Festivali, yarın sergi açılışları ve söyleşilerle devam edecek.
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