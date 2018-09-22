HABER

Adana'da 'Sıla' konseri

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 23:12 | Son Güncelleme

ÜNLÜ şarkıcı Sıla, '25'inci Uluslararası Adana Film Festivali' kapsamında konser verdi.

Adana'da 'Sıla' konseri

ADANA, (DHA)- ÜNLÜ şarkıcı Sıla, '25'inci Uluslararası Adana Film Festivali' kapsamında konser verdi.
Kentte bu yıl 25’incisi düzenlenen Adana Film Festivali kapsamında ÇUFAŞ Fuar Merkezi’nde düzenlenen konserde Sıla, sevilen şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık bir buçuk saat sahnede kalan Sıla'ya, şarkıları sırasında dinleyenleri de eşlik etti. Adana Film Festivali, yarın sergi açılışları ve söyleşilerle devam edecek.

FOTOĞRAFLI

PARTNERÜstünde öyle bir şey taşıdılar ki...Üstünde öyle bir şey taşıdılar ki...
Mardin'de yasak aşk dehşeti! 6 yıl sonra çözüldüMardin'de yasak aşk dehşeti! 6 yıl sonra çözüldü
Edirne'ye Bulgar turist akını! Otellerde yer kalmadıEdirne'ye Bulgar turist akını! Otellerde yer kalmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Vatandaşlar ad-soyad değiştirme uygulamasına akın etti!

Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri

Çin'den ABD'ye çok sert tepki! Savaşın ayak sesleri

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

Kaya Çilingiroğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar: Demek ki ben evliyken senin gözün benim eşimdeymiş

İlginç itiraf! 'Pornonun yasaklanmasına karşıyım' dedi ve...

İlginç itiraf! 'Pornonun yasaklanmasına karşıyım' dedi ve...

MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti

MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Gürsel Tekin'in gömleği, sosyal medyanın diline düştü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adapazarı'nda 71 yaşındaki adam aşkına karşılık bulamadığı 31 yaşındaki kadını kurşun yağmuruna tuttu!

Adapazarı'nda 71 yaşındaki adam aşkına karşılık bulamadığı 31 yaşındaki kadını kurşun yağmuruna tuttu!

Mardin'de yasak aşk dehşeti! 6 yıl sonra çözüldü

Mardin'de yasak aşk dehşeti! 6 yıl sonra çözüldü

Edirne'ye Bulgar turist akını! Otellerde yer kalmadı

Edirne'ye Bulgar turist akını! Otellerde yer kalmadı

Öğretmen öğrencisini kaçırmaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

Öğretmen öğrencisini kaçırmaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı

'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı

'Doktorum' diyerek çocukların fotoğrafını isteyen sapık tutuklandı

Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar

Aksaray'da vahşet! Bir insan babasına bunu nasıl yapar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.