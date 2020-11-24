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  4. Adana’da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Adana’da silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

24.11.2020 09:48 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Ceyhan Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışma sonucunda hedef konumunda bulunan 4 şüpheli şahsın ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışma sonucunda hedef konumunda bulunan 4 şüpheli şahsın ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler Ceyhan Emniyet Müdürlüğü’ne sorgulanmak üzere götürülürken, 1 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.
Polis ekipleri tarafından şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda, 6 adet kuru sıkı olarak tabir edilen tabanca, 4 adet av tüfeği, 200 adet kuru sıkı mermisi, 1 adet pala, 1 adet kama ele geçirildi.

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