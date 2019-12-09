Adana'da silahının ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen polisin eşi tutuklandı

Adana'da silahının ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen polis memurunun ölümüyle ilgili gözaltına alınan eşi tutuklandı.
Merkez Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde dün silahının ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevli polis memuru Alper D'nin (24), ölümüne ilişkin çalışma başlatıldı.
Alper D'nin otopsisinde silahın uzaktan ateşlendiğinin belirlenmesi üzerine eşi Fadime D. gözaltına alındı.
Şüphelinin ifadesinde eşiyle şakalaştığı sırada elinde bulunan silahın ateş aldığını, olayın kazara gerçekleştiğini söylediği öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Fadime D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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