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Adana'da silahla vurulan kadın yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 08:03 | Son Güncelleme

Adana'da silahla vurulan kadın yaralandı

Adana'da silahla vurulan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki apartmandan silah sesi geldiğini duyanlar durumu polise bildirdi.

Sesin geldiği apartmanın 4. katına çıkan ekipler, Arzu K'nin (38), oğlu Ö.B. (20) tarafından tabancayla yaralandığını belirledi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Arzu K, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Motosikletle kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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adana kadın silah yaralama

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