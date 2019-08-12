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Adana'da silahla yaralama anı güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2019 09:45 | Son Güncelleme

Sokakta tartıştığı kişiyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı - Şüphelinin, ifadesinde rahatsızlık duyduğu için sokakta tartışan iki kişiye müdahalede bulunduğunu, aracından silah alıp kendisine saldıracağını düşünerek birine ateş ettiğini söylediği öğrenildi

Adana'da sokakta tartıştığı kişiyi silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet U, bir yakınından 10 bin lira borç alıp ödemediğini iddia ettiği Bülent Ü. ile konuşmak için merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki sokakta buluştu.

Ahmet U. ile Bülent Ü. tartışmaya başladı.

Bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan tartışma sırasında konuyla ilgisi bulunmayan Yaşar S, yanına gittiği ikiliden Bülent Ü'ye tokat atıp Ahmet U. ile münakaşaya girdi.

Ahmet U. hızla aracına doğru ilerlediği sırada Yaşar S, belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı.

Silahtan çıkan kurşunlardan biriyle yaralanan Ahmet U. hastaneye kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Yaşar S'yi yakaladı.

Zanlının, ifadesinde rahatsızlık duyduğu için tartışmaya müdahalede bulunduğunu, Ahmet U'ya aracından silah alıp kendisine saldıracağını düşünerek ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yaşar S, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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