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Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 01:24 | Son Güncelleme

Adana'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'da kavga sırasında silahla vurulan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mahallesi'nde Erhan K. (51) ve Soner D. (32) ile A.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ç, Erhan K. ve Soner D'ye tabancayla ateş etti.

Erhan K, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Soner D. ise bir taksiyle Seyhan Devlet Hastanesine götürüldü.

Polis, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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