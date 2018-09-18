Adana'da silahlı kavga: 1 ölü

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Arslanlı Mahallesi'nde akraba olan Lütfi Ethem Topaloğlu ile S. T, arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine S. T, tabancayla Lütfi Ethem Topaloğlu'na ateş ederek olay yerinden kaçtı.
112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan Topaloğlu, Adana Şehir Hastanesine sevk edildi. Topaloğu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için jandarma ve polis çalışma başlattı.
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