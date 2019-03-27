Adana'da silahlı kavga: 1 yaralı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 2 kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi tabancayla yaralandı.

Çamlıbel Mahallesi'nde bulunan boş arazide Ramazan E. ile ismi henüz belirlenemeyen kişi, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve ardından silahların kullanıldığı olayda, Ramazan E. sırtına ve koluna isabet eden kurşunlarla yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ramazan E'yi Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

