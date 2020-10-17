Adana’da silahlı kavga: 2 yaralı

Adana’da husumetli iki grubun arasında çıkan tartışmada 2 kişi silahla vurularak yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi 13189 Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin E. ve Feyyaz D. isimli 2 akraba evlerindeyken F.D. ve M.Ş.D. isimli husumetlileri geldi. İki grubun tartışmaya başlamasının ardından F.D. ve M.Ş.D., husumetlilerine tabanca ile ateş ederek yaralayıp olay yerinden kaçtı. Yaralılar Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, poliste F.D. ve M.Ş.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

