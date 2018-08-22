HABER

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 13:17 | Son Güncelleme

Kavada biri çocuk 3 kişi yaralandı

Adana'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahlı kavgada caddeden bir yakının kullandığı motosikletle geçen 8 yaşındaki Berfin Yaşar ile Mehmet Yaşar ve Umut Bilekçier yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Açılan ateş sonucu bölgedeki bazı iş yerleri ve araçlar da zarar gördü.

Caddede dönerci dükkanı işleten Resul Savuç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşi ve kendisinin döner keserken silahlı çatışma çıktığını belirterek, "Bizi Allah korudu. Mermiler kafamı sıyırdı. Birinin izi burada. Dükkanımın camları da isabet aldı. Devletimizin bu insanları bu mahalleden temizlemesini istiyoruz." diye konuştu.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Hayvan Partisi Başkanı: Sakat veya yaşlı atların etleri satılıyorHayvan Partisi Başkanı: Sakat veya yaşlı atların etleri satılıyor
Güngör Uras son yolculuğuna uğurlanıyor (1) Güngör Uras son yolculuğuna uğurlanıyor (1) 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana çatışma Silahlı kavga yaralı

En Çok Okunan Haberler

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

ABD’den Türkiye açıklaması: Brunson'u verin kriz bitsin!

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

ABD, İngiltere ve Fransa'dan Esad'a açık tehdit: Harekete geçmekte kararlıyız!

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Şevval Sam'dan Talat Bulut ile ilgili soruya tek kelimelik yanıt: "Maalesef"

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Kenan İmirzalıoğlu Çukur dizisinde mi oynayacak? Senaristten açıklama

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Eşeğe tecavüz ederken yakalandı! 'Karı yok, şeytana uydum'

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Türk Tarık kod adlı Barış Öner Gümüşhane'de öldürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güngör Uras'a veda

Güngör Uras'a veda

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a tepki!

Türk balıkçılardan kriz yaratacak Yunan askeri iddiası!

Türk balıkçılardan kriz yaratacak Yunan askeri iddiası!

Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum

Anneden kan donduran ifade: Oğluma babası belli değil diyorlardı, boğdum

Hamile kadına eşinden feci dayak!

Hamile kadına eşinden feci dayak!

AK Parti'den Yunanistan'ın skandal kararına tepki!

AK Parti'den Yunanistan'ın skandal kararına tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.