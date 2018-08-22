Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Adana'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde daha önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahlı kavgada caddeden bir yakının kullandığı motosikletle geçen 8 yaşındaki Berfin Yaşar ile Mehmet Yaşar ve Umut Bilekçier yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Açılan ateş sonucu bölgedeki bazı iş yerleri ve araçlar da zarar gördü.

Caddede dönerci dükkanı işleten Resul Savuç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kardeşi ve kendisinin döner keserken silahlı çatışma çıktığını belirterek, "Bizi Allah korudu. Mermiler kafamı sıyırdı. Birinin izi burada. Dükkanımın camları da isabet aldı. Devletimizin bu insanları bu mahalleden temizlemesini istiyoruz." diye konuştu.

