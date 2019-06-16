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Adana'da silahlı kavga zanlıları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 09:26 | Son Güncelleme

İki grup arasında farklı zamanlarda çıkan ve üç kişinin yaralandığı silahlı kavgalarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Adana'da iki grup arasında farklı zamanlarda çıkan ve üç kişinin yaralandığı silahlı kavgalarla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddiaya göre, merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde, Cengiz Y. (27) verdiği borç parayı isteyen Yaşar G'yi (45) ve Ümit K'yi birer gün arayla çıkan kavgada tabancayla bacaklarından yaraladı.

Ümit K’nin kardeşi Mahsun K. (22) de olayın ardından Cengiz Y'nin ağabeyi Münir Y'yi tabancayla yaraladı.

Husumetin büyümemesi için bir araya gelen iki grup arasında tekrar silahlı kavga çıktı. Yaralanan ve ölenin olmadığı kavgada iki otomobil ve bir iş yerinde maddi hasar oluştu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahallede yaptıkları çalışmanın ardından Cengiz Y, Mahsun K. ve Cumali K'yi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada ise 2 ruhsatsız tabanca ve bir av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cengiz Y. ve Mahsun K. tutuklandı, Cumali K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
adana Silahlı kavga

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