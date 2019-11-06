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Adana'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 10:35 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 2 kardeşten biri tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, silahı kavga sonucu 3 kişi yaralandı.

Atakent Mahallesi'nde iki grup arasında yakınlarının borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan, Özgür ve Cana Ç. tabancayla vurularak yaralandı.

Yaralılar, olay yerinin yakınındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheliler Serkan (36) ve ağabeyi Necati K'yi (37) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan olayda silahı kullandığı iddia edilen Necati K. tutuklandı, kardeşi Serkan K. ise serbest bırakıldı.

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