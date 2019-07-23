HABER

Adana'da silahlı saldırı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 23:58 | Son Güncelleme

Aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya uğrayan sürücü hayatını kaybetti

Adana'da aracını park ettiği sırada silahlı saldırıya uğrayan sürücü yaşamını yitirdi.

Özel güvenlik görevlisi Bahattin Erol (39), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle birlikte, 01 FJK 15 plakalı hafif ticari aracıyla merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi 1789 Sokak'a geldi.

Araç park edildiği sırada inen şüpheli, Erol'a silahla ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yaptığı incelemede 12 boş kovan bulan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyorSelfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor
İzzet Keribar'ın gözünden 'Akdamar' sergisi açıldıİzzet Keribar'ın gözünden 'Akdamar' sergisi açıldı
Didim’de 53 Afgan göçmen yakalandıDidim’de 53 Afgan göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana hafif ticari araç ölü saldırı

En Çok Okunan Haberler

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Tatil pozlarıyla olay oldu! Beğeni yağdı

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

Suriyeliler sınır kapılarına akın etti! Yığılmalar nedeniyle geçişler yavaşladı

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Şezlong tartışması bir anda silahlı çatışmaya döndü!

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'de yeni üst düzey atamalar!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bitlis'te feci kaza! 1 asker şehit oldu

Acı haber gece yarısı geldi! 1 asker şehit!

Didim’de 53 Afgan göçmen yakalandı

Didim’de 53 Afgan göçmen yakalandı

Marmara Bölgesi'ne sağanak uyarısı

Marmara Bölgesi'ne sağanak uyarısı

Fethiye'de bin 535 litre sahte içki ele geçirildi

Fethiye'de bin 535 litre sahte içki ele geçirildi

Emniyet Teşkilatında terfiler belli oldu

Emniyette terfiler belli oldu

HDP'li belediye 8 işçiyi işten çıkarmıştı! Büyük tepki: Asla kabul etmiyoruz

HDP'li belediye 8 işçiyi işten çıkarmıştı! Büyük tepki: Asla kabul etmiyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.