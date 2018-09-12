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Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 09:06 | Son Güncelleme

Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Adana'da seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakan Ertürk, motosikletiyle merkez Sarıçam ilçesi Şahintepe Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda ilerlediği sırada plakası henüz tespit edilemeyen araçtaki şüphelilerin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı.

Saldırganların olay yerinden kaçmasının ardından Ertürk, çevredeki vatandaşların yardımıyla özel araçla bir tıp merkezine götürüldü.

Burada müdahalesi yapılan Ertürk, daha sonra ambulansla Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, delil toplama ve olay anına ilişkin görüntü tespit çalışması yaptı.

Polis saldırıyı düzenleyen şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
adana silahlı saldırı

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