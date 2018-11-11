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Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 14:56 | Son Güncelleme

Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi'nde bir kişinin sokakta silahla vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Erhan Tanrıkulu'nu yerde yaralı halde buldu.

Ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırılan Tanrıkulu'nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, saldırıyı av tüfeğiyle gerçekleştiren iki kişinin otomobille olay yerinden kaçtığını belirledi.

Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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