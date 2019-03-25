Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakan Bütünbey, husumetli olduğu kişilerle ilgili polis merkezine ifade vermeye gittiği sırada merkez Yüreğir ilçesi Nilüfer Caddesi'nde bu kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Tabancayla açılan ateş sonucu Bütünbey, sol bacağından yaralandı.

Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede 4 boş kovan ile bir mermi buldu.

Firari şüpheliler Y.C. ve M.C'nin yakalanması için polisin çalışması sürüyor.

