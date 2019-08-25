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Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 19:32 | Son Güncelleme

Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

Adana'da silahlı saldırı sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesi'nde evine doğru gitmekte olan Bilal A'ya aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen bir yakını tabancayla ateş etti.

Açılan ateş sonucu ağır yaralanan Bilal A. 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın yaşandığı mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Bu arada, olay yerinden kaçan şüphelinin daha sonra polise teslim olduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
adana silahlı saldırı

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