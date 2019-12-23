HABER

Adana’da silahlı saldırı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 13:03 | Son Güncelleme

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde 2 arkadaş, uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Adana’nın Yumurtalık ilçesinde 2 arkadaş, uğradıkları silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumunda otopsisi yapılan 2 kişinin cenazesi yakınları tarafından teslim alındı.
Edinilen bilgiye göre, olay dün gece Yumurtalık ilçesinde 2 çocuk babası Bülent Mamak (40) ile arkadaşı 2 çocuk babası Murat Gökler’in (46) içinde bulunduğu 01 GF 100 plakalı otomobil ile seyir halindeyken, plakası belirlenemeyen bir otomobille gelen kişiler tarafından durduruldu. Şahıslar 2 arkadaşa silahla ateş etti. Çok sayıda mermi isabet eden Bülent Mamak olay yerinde, ağır yaralanan Murat Gökler ise ambulansla kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan 2 arkadaşın cenazesi bugün yakınları tarafından teslim alındı. Cenazeler toprağa verilmek üzere Yumurtalık Mezarlığı’na götürüldü.
Bu arada, olaydan sonra kaçan silahlı saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"
Güneri, Dünya Boks Şampiyonası yarı finale adını yazdırdıGüneri, Dünya Boks Şampiyonası yarı finale adını yazdırdı
Kadına şiddete yönelik topyekun mücadeleKadına şiddete yönelik topyekun mücadele
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Motorlu Taşıtlar Vergisi zam oranı belli oldu!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

Uzungöl'de gergin gece! Yolları barikatlarla kapattılar!

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

1 gün sonra evleneceklerdi! Nişanlısını banyoya götürüp...

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

CHP harekete geçti! Suç duyurusu

Usta oyuncudan acı haber

Usta oyuncudan acı haber

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Adana'da iğrenç olay! Kameraya böyle yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da dehşet anları! Eşini dövüp, kızı ile kendisini eve kilitledi

Eşini dövüp evden attı, kızıyla kendini içeri kilitledi!

Öğretmen trafikte dehşeti yaşadı: Ben galiba öleceğim

Öğretmen trafikte dehşeti yaşadı: Ben galiba öleceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nden geçecek

Erdoğan yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nden geçecek

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'in oğlu ve yeğenine 5 yıl hapis istemi

Böcek'in oğlu ve yeğenine 5 yıl hapis istemi

Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem

Denizli'de can pazarı! Yolcu midibüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Midibüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.