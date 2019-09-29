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Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 16:05 | Son Güncelleme

Adana'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Ceyhan ilçesinde iki kadın, kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece geç saatlerde Mithatpaşa Mahallesi Ali Caf Sokak'ta yürüyen Sultan O. ile Serpil U'ya, yanlarından geçen bir otomobilden ateş açıldı.

Biri bacağından, diğeri de elinden hafif şekilde yaralanan iki kadın, Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından iki kadın polise verdikleri ifadede, ateş eden şahısların yüzlerinin maskeli olduğunu iddia ettiği öğrenildi.

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