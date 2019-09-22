HABER

Adana'da silahlı saldırı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 23:04 | Son Güncelleme

İş yerinin önünde oturan 3 kişi, kimliği belirsiz şüphelinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralandı

Adana'da bir iş yerinin önünde oturan 3 kişi, kimliği belirsiz şüphelinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde bir güzellik merkezi önünde oturan iş yeri sahibi İsmail Kuşdemir ile çalışanlar Gözde Nur Ala, Caner Köşger ve Berkay Gedik'e, kimliği belirsiz şüpheli pompalı tüfekle bir el ateş açtı.

Saldırıda yaralanan Ala, Kuşdemir ve Köşger, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırıdan yara almadan kurtulan Gedik, iş yerinin önünde oturdukları sırada bir kişinin pompalı tüfekle ateş ettiğini, iş yerine kaçtıklarını anlattı.

PARTNERJennifer Lopez ikonik elbisesiyle 19 yıl sonra yenidenJennifer Lopez ikonik elbisesiyle 19 yıl sonra yeniden
Hakim ile Tatlıtuğ'un duruşma salonundaki fotoğrafına, HSK'dan incelemeHakim ile Tatlıtuğ'un duruşma salonundaki fotoğrafına, HSK'dan inceleme
Ankara’da 1,5 ton kaçak balık ele geçirildiAnkara’da 1,5 ton kaçak balık ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
3 yaralı Çukurova silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Yırtmacı olay oldu! 'Bu nasıl bir güzellik'

Yırtmacı olay oldu! 'Bu nasıl bir güzellik'

Trump'tan BM'de flaş İran kararı

Trump'tan BM'de flaş İran kararı

Güzel oyuncu Mucize Doktor ile dönüyor!

Güzel oyuncu Mucize Doktor ile dönüyor!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan 'torpil' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da aile katliamı!

İstanbul'da aile katliamı!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti

Mardin'de hain saldırı!

Siirt'teki operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Siirt'teki operasyonun görüntüleri ortaya çıktı

Kına gecesinde havaya ateş açan çocuk ve babası hakkında işlem başlatıldı

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Harekete geçildi

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

Adana'daki provokasyonla ilgili gözaltı sayısı 138'e çıktı

TEKNOFEST’e son gününde yoğun ilgi trafiği kilitledi

Atatürk Havalimanı'na metro seferleri durduruldu

Akılalmaz olay! ‘Büyük bir şebeke var burada…’

‘Büyük bir şebeke var burada…’

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.