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Adana'da silahlı saldırı; kahvedeki 2 kişi ile motosikletliyi öldürdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 11:52 | Son Güncelleme

BABALARI, GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLMÜŞ Adana'da, kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaşamını yitiren motosikletli Okan Develi'nin, çocuklarının gözü önünde vurulduğu öğrenildi. Okan Develi'nin, ateş açılan ve Necmettin Şahinoğlu ile Hayati Özkaya'nın hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kahveye yakın evinden çıkıp, motosikletle yoldan geçerken, vurulduğu belirtildi.

Adana'da silahlı saldırı; kahvedeki 2 kişi ile motosikletliyi öldürdü (2)

BABALARI, GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLMÜŞ
Adana'da, kimliği belirsiz kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaşamını yitiren motosikletli Okan Develi'nin, çocuklarının gözü önünde vurulduğu öğrenildi. Okan Develi'nin, ateş açılan ve Necmettin Şahinoğlu ile Hayati Özkaya'nın hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı kahveye yakın evinden çıkıp, motosikletle yoldan geçerken, vurulduğu belirtildi. Develi vurulduktan sonra 1'i kız 3 çocuğunun korkup, kahveye sığındığı ve komşular tarafından sakinleştirildiği öğrenildi. Çocuklar, babalarının cansız bedenine bakıp, uzun süre gözyaşı döktü.
Öte yandan silahlı saldırının gerçekleştirildiği bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Mahalleli ise saldırı nedeniyle panik yaşadı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için mahalleyi ablukaya aldı.

FOTOĞRAFLI

Adana'da silahlı saldırı; kahvedeki 2 kişi ile motosikletliyi öldürdü (2)Adana'da silahlı saldırı; kahvedeki 2 kişi ile motosikletliyi öldürdü (2)Adana'da silahlı saldırı; kahvedeki 2 kişi ile motosikletliyi öldürdü (2)

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