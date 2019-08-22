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Adana'da silahlı saldırı; kahvedeki 2 kişi ile motosikletliyi öldürdü (4) - Yeniden

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 15:38 | Son Güncelleme

Sayın yazı işleri müdürlerine, 'Adana'da silahlı saldırı; kahvedeki 2 kişi ile motosikletliyi öldürdü' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme ve ek bilgilerle yeniden düzenleyerek veriyoruz.

Adana'da silahlı saldırı; kahvedeki 2 kişi ile motosikletliyi öldürdü (4) - Yeniden

Sayın yazı işleri müdürlerine,
'Adana'da silahlı saldırı; kahvedeki 2 kişi ile motosikletliyi öldürdü' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme ve ek bilgilerle yeniden düzenleyerek veriyoruz.
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Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, cinnet getirdiği öne sürülen eski astsubay Güçlü Doğan T., sokakta tabancayla rastgele ateş açtı. Kahvede otururken, kurşunların hedefi olan Necmettin Şahinoğlu ve Okan Develi ile motosikletle yoldan geçen Hayati Özkaya yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından kaçan Güçlü Doğan T., polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Saldırı sırasında Hayati Özkaya'nın çocukları Halide (7) ve Osman'ın (5) sokakta oynadığı, babalarının vurulduğu anı gördüğü ve ölümden döndüğü belirtildi.
Olay, saat 10.30 sıralarında, Köprülü Mahallesi'nde meydana geldi. Evinden çıkıp, otomobiline binen Güçlü Doğan T., iddiaya göre, durdurduğu araçtan inerek, motosikletiyle yoldan geçen Hayati Özkaya'ya tabancayla ateş açtı. Kanlar içinde kalan Özkaya, motosikletle yola devrildi. Tekrar otomobile binen Güçlü Doğan T., 500 metre uzaklıktaki kahvenin önüne geldi. Araçtan inen Güçlü Doğan T., kahveye doğru ateş açtı. İçeride oturan Necmettin Şahinoğlu ve Okan Develi, başından vurulup, kanlar içinde yere yığıldı. Saldırıda ismi öğrenilemeyen 1 kişi de hafif yaralandı. Bu sırada panik yaşayan çevredekiler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Güçlü Doğan T. ise tabancasındaki kurşunlar bitene kadar havaya ateş açarak, olay yerinden kaçtı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Hayati Özkaya, Necmettin Şahinoğlu ve Okan Develi'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
BABALARI, GÖZLERİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ
Saldırı sırasında, sokakta oyun oynayan Hayati Özkaya'nın çocukları Halide ve Osman Özkaya, korkup, kahveye sığındı. Babalarının vurulduğu anı gören ve gözyaşı döken çocukları, komşular sakinleştirdi. Necmettin Şahinoğlu, Hayati Özkaya ve Okan Develi'nin cansız bedenleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
SALDIRGAN, ESKİ ASKERMİŞ
Polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan Güçlü Doğan T.'nin yakalanması için çalışma başlatırken, mahallede güvenlik önlemi aldı. Cinayet büro ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Güçlü Doğan T.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Güçlü Doğan T.'nin, eski astsubay olduğu ve yaklaşık 4 yıl Demokratik Sol Parti (DSP) Yüreğir İlçe Başkanlığı görevinde bulunduğu ortaya çıktı. Güçlü Doğan T.'nin, 7 Haziran 2015'teki genel seçim öncesi, Adana milletvekilliği için CHP'den aday adayı olduğu öğrenildi. Güçlü Doğan T.'nin, CHP'li 38 bin 36 kayıtlı üyenin oy kullandığı ön seçimde, 506 oy aldığı belirtildi. Güçlü Doğan T.'nin ayrıca askerlikten psikolojik sorunları nedeniyle ayrıldığı ileri sürüldü. Emniyette sorgulanan Güçlü Doğan T.'nin, cinnet getirmesi sonucu silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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Adana'da silahlı saldırı; kahvedeki 2 kişi ile motosikletliyi öldürdü (4) - Yeniden

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