Adana’da silahlı saldırıda yaralanan kişi öldü

Adana’da dün akşam evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’ndeki evinin bulunduğu apartmanın önünde dün akşam silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Fikret Hakverdi (59), tedavi gördüğü Seyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu arada saldırganın, takip ettiği Hakverdi'ye apartmana girdiği sırada arkasından yaklaşarak ateş etmesi güvenlik kameralarına yansıdı.
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