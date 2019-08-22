HABER

Adana’da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 01:25 | Son Güncelleme

Adana’da 2 kişi genelev çıkışında silahlı saldırıya uğradı.Olay Adana’nın Merkez Seyhan İlçesinde bulunan genelev önünde gerçekleşti.

Adana’da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Adana’da 2 kişi genelev çıkışında silahlı saldırıya uğradı.

Olay Adana’nın Merkez Seyhan İlçesinde bulunan genelev önünde gerçekleşti. Genelevde çalıştığı öğrenilen G.G. (46) ve yanında bulunan N.A. silahlı saldırıya uğradı. G.G’nin eski sevgilisi olduğu iddia edilen R.Ç. ve yanında bulunan akrabası A.Ç. silahlı saldırıyı gerçekleştirdi. R.Ç. ve A.Ç. saldırıdan sonra hızla olay yerinden kaçtılar. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince G.G. ve N.A. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri gerçekleşen saldırıyla ilgili incelemeleri gerçekleştirdi.

Polis saldırıyı gerçekleştiren R.Ç. ve A.Ç.’in yakalanması için soruşturma başlattı.

Adana’da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Adana’da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Her şey gece kulübünden çıktıktan sonra yaşandı! Bursa'da korkunç gece Her şey gece kulübünden çıktıktan sonra yaşandı! Bursa'da korkunç gece
Köprü yıkılınca mahsur kalan aileyi AFAD kurtardıKöprü yıkılınca mahsur kalan aileyi AFAD kurtardı
Parke yüklü tır refüje çarptıParke yüklü tır refüje çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray'a Falcao'dan kötü haber! Flaş açıklama

G.Saray'a Falcao'dan kötü haber! Flaş açıklama

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Trump'tan çok tartışılacak hamle! 'Çocuklara yönelik zalimce bir saldırı'

Trump'tan çok tartışılacak hamle! 'Çocuklara yönelik zalimce bir saldırı'

Tunceli'de korkutan deprem!

Tunceli'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

50 metreden dereye düşen kişi iki saatlik çalışmayla kurtarıldı

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Denize girdikten 2 dakika sonra kötü haber geldi...

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

Uyuşturucuyla yakalandı, polise 'bırakın' diye yalvardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.