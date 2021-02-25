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Adana’da silahlı saldırıya uğrayan bekçi yaralandı

25.02.2021 03:56 | Son Güncelleme:
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Adana’da çarşı ve mahalle bekçileri şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi.

Adana’da çarşı ve mahalle bekçileri şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Ancak otomobil içerisindeki sürücü ihtara uymazken araç içerisinden bekçilere doğru pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda bir bekçi elinden yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi’nde devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi. Otomobil sürücü bekçilerin ihtarına uymazken araç içerisinde bekçilere doğru pompalı tüfekle 5 el ateş açıldı. Açılan ateş sonucunda bir bekçi elinden yaralandı. Ardından otomobil kaçarak izini kaybettirdi.
Bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı bekçiyi Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Bekçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olaydan kısa süre sonra söz konusu otomobil terk edilmiş olarak ele geçirildi. Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalama çalışmasına devam ediyor.

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