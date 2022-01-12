YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

12.01.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Barış Mahallesi'nde unlu mamuller satan iş yerinde bir kişinin silahlı saldırıya uğradığı ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada, işletme sahibi Mücahit T'nin kimliği tespit edilemeyen bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandığını belirledi.

Ağır yaralı Mücahit T, çevredekiler tarafından otomobille özel bir hastaneye kaldırıldı.

Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzakGerçeği anlayınca kaçmaya çalıştı! Tacizciye filmleri aratmayan tuzak
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
Adanaspor-Kocaelispor maçının ardındanAdanaspor-Kocaelispor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 13 Ocak Perşembe

İmsak
06:20
Sabah
07:45
Öğle
12:52
İkindi
15:28
Akşam
17:50
Yatsı
19:09

Adana Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Perşembe

Şimal Eczanesi
Seyhan
Ataman Eczanesi
Seyhan
Safran Eczanesi
Seyhan
Paşa Eczanesi
Seyhan
Pınar Eczanesi
Seyhan
Sümer Eczanesi
Seyhan
Dağlıoğlu Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'da bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konyaspor, Başakşehir maçının ertelenmesi için TFF'ye başvurdu

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 13 kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.