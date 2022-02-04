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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

04.02.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Meydan Mahallesi Meydan Caddesi üzerinde yürüyen L.H, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri L.H'yi, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Seyhan silahlı saldırı

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Sabah
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Öğle
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İkindi
15:50
Akşam
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Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Pazar

Baran Eczanesi
Seyhan
Akgün Eczanesi
Seyhan
Nurdan Eczanesi
Seyhan
Bal Eczanesi
Seyhan
Belde Eczanesi
Seyhan
Dağlı Eczanesi
Seyhan
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