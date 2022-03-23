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Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

23.03.2022 06:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırı sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde bir kişinin tabancayla ateş açılması sonucu yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, Hasip Can K'nin iş dönüşü evine girdiği sırada, kimliği belirsiz bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu yaralandığını tespit etti.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Seyhan
Kelebek Eczanesi
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