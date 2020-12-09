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Adana’da silahlı ve bıçaklı kavga: 1 ölü

09.12.2020 22:44 | Son Güncelleme:
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Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 24 yaşındaki genç aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.Olay, saat 20.20 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi 3171 Sokak’ta meydana geldi.

Adana’da iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 24 yaşındaki genç aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybetti.

Olay, saat 20.20 sıralarında Sarıçam ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi 3171 Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede alevlenerek silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Tabancaların da patladığı kavgada Ali Ardağlı (24) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı.
Yakınları Adli Ardağlı’yı yere yığıldığını görmesi üzerine yakınlarda bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ardağlı kurtarılamadı. Gencin cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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