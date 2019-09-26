HABER

Adana'da silahlı ve sopalı kavga 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2019 10:06 | Son Güncelleme

ADANA'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada Fırat A.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da husumetli iki aile arasında çıkan kavgada Fırat A. (20) av tüfeğiyle vurularak, Mehmet Y. ise sopayla darp edilerek yaralandı.

Olay, gece yarısı sıralarında merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Kemalpaşa Mahallesi 4526 Sokak'ta meydana geldi. Kezban A. ve oğlu Fırat A., para meselesi yüzünden husumetli oldukları Mehmet Y.'nin evine gidi. Mehmet Y.'nin oturduğu apartmanın bahçesinde konuşmaya başlayan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Y., sopayla darp edildi. Yaralanan Mehmet Y., evdeki av tüfeğiyle kendisini darp eden Fırat A.'ya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların sol koltuk altına isabet ettiği Fırat A., kanlar içinde yere yığıldı. Olayda yaralanan Mehmet Y. ve Fırat A., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fırat A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı! Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı!
Bursa’da can pazarı.. Temizlikçiler yola savruldu, sürücü sıkıştıBursa’da can pazarı.. Temizlikçiler yola savruldu, sürücü sıkıştı
Tarihi değirmen turizme kazandırılacakTarihi değirmen turizme kazandırılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.