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Adana'da site sakininin tartıştığı kapıcıyı tabancayla yaralaması kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 10:09 | Son Güncelleme

Adana'da site sakininin tartıştığı kapıcıyı tabancayla yaralaması kamerada

Adana'da tartıştığı kapıcıyı tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'ndeki bir sitede daire sakinlerinden Caner Ş. (27), henüz belirlenemeyen nedenle kapıcı Rıdvan Uçar (31) ile tartıştı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, taraflar, diğer site sakinlerinin araya girmesiyle ayrıldı.

Bir süre sonra Caner Ş, tabancayla olay yerine dönüp kendisine engel olmak isteyen site sakinlerine silah doğrultarak uzaklaşmalarını sağladıktan sonra Uçar'a ateş etti.

Ağır yaralanan Uçar, 112 Acil Servis ekibince Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Caner Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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