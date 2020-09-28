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Adana’da şok uygulamalarda 79 silah ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 09:57 | Son Güncelleme

Adana’da yapılan bir haftalık şok uygulamalarda 79 silah ele geçirildi.Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Eylül-26 Eylül tarihleri arasında, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için şok baskınlar yaptı.

Adana’da yapılan bir haftalık şok uygulamalarda 79 silah ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Eylül-26 Eylül tarihleri arasında, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için şok baskınlar yaptı. Baskınlarda, 202 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 45 ruhsatsız tabanca, 27 ruhsatsız tüfek, 7 kuru sıkı tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda mermi, 2 kesici alet, çalıntı olduğu tespit edilen 1 otomobil ve 1 motosiklet, 5 elektrikli bisiklet ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan, yasa dışı kumar ve bahis oynatıldığı iddia edilen 10 iş yerine de idari işlem uygulandı.

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