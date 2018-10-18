Adana'da sokakta el bombası bulundu

Adana'da bir iş yerinin otopark girişinde bulunan pimi çekilmiş el bombası kontrollü şekilde patlatıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi 82002 Sokak'taki bir kebapçının otopark girişinde el bombası gören çalışanlar durumu polise bildirdi.
Olay yerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terörle Mücadele Şubesi ile bomba imha ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.
Piminin çekildiği tespit edilen el bombası, fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı.
Polis, olay yerinde inceleme yaptı. El bombasını atan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması
ABD'de korkutan sonuç: Savaşın ayak sesleri! 'Hazır olun' talimatı
2 Suriyeli kız çocuğu yol kenarında bu halde bulunmuştu! İşin altından öyle bir şey çıktı ki!
Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...
Gören telefona sarıldı! Herkes bu fotoğrafı konuşuyor
İstanbul'da korkunç olay! Öğretmen aracıyla öğrencilerin arasına daldı!
Milyonlarca kişi için müjdeli haber bu sabah geldi! Hepsi kısa süreliğine bedava...
Cem Uzan Twitter'dan paylaştı! Vertu'nun yeni telefonu Aster P 2018 geliyor
Yerel seçim için İstanbul anketinden çıkan isim belli oldu
Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum