HABER

Adana'da sokakta el bombası bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 20:00 | Son Güncelleme

Merkez Çukurova ilçesinde bir iş yerinin otopark girişinde bulunan pimi çekilmiş el bombası kontrollü olarak patlatıldı

Adana'da bir iş yerinin otopark girişinde bulunan pimi çekilmiş el bombası kontrollü şekilde patlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi 82002 Sokak'taki bir kebapçının otopark girişinde el bombası gören çalışanlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terörle Mücadele Şubesi ile bomba imha ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Piminin çekildiği tespit edilen el bombası, fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı.

Polis, olay yerinde inceleme yaptı. El bombasını atan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

PARTNERNormal doğumun faydalarıNormal doğumun faydaları
Davutpaşa patlaması davası...Davutpaşa patlaması davası...
Fırın işçileri, çalışma koşullarını protesto ettiFırın işçileri, çalışma koşullarını protesto etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana el bombası fünye kontrollü patlatma

En Çok Okunan Haberler

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz

İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de nefes kesen tatbikat! Gerçeğini aratmadı!

Mersin'de nefes kesen tatbikat! Gerçeğini aratmadı!

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Türkiye'den Yunanistan'a bir tepki daha: Uzak durun

Türkiye'den Yunanistan'a bir tepki daha: Uzak durun

Bir teröristin mide bulandıran itirafları: Her şeyi kendi gözlerimle gördüm!

Bir teröristin mide bulandıran itirafları: Her şeyi kendi gözlerimle gördüm!

Danıştay'dan flaş karar! 'Öğrenci Andı' 5 yıl aradan sonra yeniden okutulacak!

Danıştay'dan flaş karar! 'Öğrenci Andı' 5 yıl aradan sonra yeniden okutulacak!

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.