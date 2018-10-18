Adana'da sokakta el bombası bulundu

Adana'da bir iş yerinin otopark girişinde bulunan pimi çekilmiş el bombası kontrollü şekilde patlatıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi 82002 Sokak'taki bir kebapçının otopark girişinde el bombası gören çalışanlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Terörle Mücadele Şubesi ile bomba imha ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, sokağı trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Piminin çekildiği tespit edilen el bombası, fünyeyle kontrollü şekilde patlatıldı.

Polis, olay yerinde inceleme yaptı. El bombasını atan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

