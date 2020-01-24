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  4. Adana’da stantları yıkılacak kadınlar işsiz kalma korkusu yaşıyor

Adana’da stantları yıkılacak kadınlar işsiz kalma korkusu yaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 13:02 | Son Güncelleme

Adana’da Çukurova Belediyesi tarafından ev kadınları için tahsis edilen ancak sözleşmesi bitince ihaleye katılan olmadığı için yıkılmasına karar verilen bin metrekarelik çadırdaki kadınlar, şimdi kara kara ne yapacaklarını düşünüyor.

Adana’da Çukurova Belediyesi tarafından ev kadınları için tahsis edilen ancak sözleşmesi bitince ihaleye katılan olmadığı için yıkılmasına karar verilen bin metrekarelik çadırdaki kadınlar, şimdi kara kara ne yapacaklarını düşünüyor. İran’dan Türkiye’ye gelen ve el işi ürünleri satarak geçimini sağlayan Raziye Noberi, “Ben nasıl geçineceğim. Kızlarımı okutuyorum” diyerek gözyaşı döktü.
Ev Kadınları Derneği (EVKAD), 2012 yılında Çukurova Belediyesine el işi ürünler ve yemek satmak için çadır talebinde bulundu. Dönemin Belediye Başkanı Yıldıray Arıkan da bu talebe karşılık vererek, 20 Kasım 2012 tarihinde Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Sosyal Yaşam Çadırı’nı kadınlara tahsis etti. Yaklaşık 25 ev kadını çadırda el işi ürünleri ve yemek stantları kiraladı. Bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren kadınların çadırının 15 Mart 2019 tarihinde sözleşmesi bitti ve 27 Mart tarihinde düzenlenen ihaleye kimse katılmadı. Bunun üzerine Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, çadır alanını yıkıp yerine ‘Gastronomi Pazarı’ kurmak için çalışma başlattı. Geçen hafta kadınlara yapılan tebligatla 28 Ocak tarihinde çadırın yıkılacağı belirtilerek, o tarihe kadar stantları boşaltmaları istendi. Evlerinin geçimlerini sattıkları ürünlerle sağlayan kadınlar şimdi kara kara ne yapacaklarını düşünüyor.

“Bizi açıkta bırakmasın”
Eşi vefat eden ve 2 çocuğuna terzilik yaparak bakan Fatma Yılmaz, “Eşimi kaybettikten sonra sigorta, emeklilik falan yok. Sadece buradaki kazandığımla çocuklarımı okutuyorum. Çok zor durumdayız. Evin bir köşesine bunları atacağım. Umudumuz sadece 2 çocuğumu okutmaktı. Bize en azından başkanımız bir yer göstersin. Bizi açıkta bırakmasın” diye konuştu.
İran’dan 17 sene önce eşiyle birlikte Türkiye’ye gelen Raziye Noberi de, gözyaşları içinde tek geçim kaynağının el işi ürünleri olduğunu söyleyerek, “Bu kadar uğraştım. 7 yıldır buradayım. Eşim çalışmıyor. Çok zor durumdayım. Yardım istiyorum. Hep çiçek yaptım. Kışta soğukta buradayım. 7 yıllık emekler gidiyor. Hiçbir yerim yok. Yardım istiyorum” ifadelerini kullandı.
Emiş Kayım, belediye ile ilk görüştükleri zaman ‘Mağdur edilmeyeceksiniz. Size yer göstereceğiz, öyle burayı yıkacağız’ yanıtı aldıklarını ancak şuan yer gösterilmeden yıkılacağını söyleyerek, “Arkanızdayız dendi ancak dün görüştürülmedik belediye başkanıyla. Kimse bizle diyaloğa geçmedi, yer gösterilmedi” şeklinde konuştu.
Çukurova Belediyesi yetkilileri ise kadınların mağdur edilmeyeceğini, uygun bir yer ayarladıklarını açıkladı.

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