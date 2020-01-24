Adana’da stantları yıkılacak kadınlar işsiz kalma korkusu yaşıyor

Adana’da Çukurova Belediyesi tarafından ev kadınları için tahsis edilen ancak sözleşmesi bitince ihaleye katılan olmadığı için yıkılmasına karar verilen bin metrekarelik çadırdaki kadınlar, şimdi kara kara ne yapacaklarını düşünüyor. İran’dan Türkiye’ye gelen ve el işi ürünleri satarak geçimini sağlayan Raziye Noberi, “Ben nasıl geçineceğim. Kızlarımı okutuyorum” diyerek gözyaşı döktü.

Ev Kadınları Derneği (EVKAD), 2012 yılında Çukurova Belediyesine el işi ürünler ve yemek satmak için çadır talebinde bulundu. Dönemin Belediye Başkanı Yıldıray Arıkan da bu talebe karşılık vererek, 20 Kasım 2012 tarihinde Turgut Özal Bulvarı üzerindeki Sosyal Yaşam Çadırı’nı kadınlara tahsis etti. Yaklaşık 25 ev kadını çadırda el işi ürünleri ve yemek stantları kiraladı. Bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren kadınların çadırının 15 Mart 2019 tarihinde sözleşmesi bitti ve 27 Mart tarihinde düzenlenen ihaleye kimse katılmadı. Bunun üzerine Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, çadır alanını yıkıp yerine ‘Gastronomi Pazarı’ kurmak için çalışma başlattı. Geçen hafta kadınlara yapılan tebligatla 28 Ocak tarihinde çadırın yıkılacağı belirtilerek, o tarihe kadar stantları boşaltmaları istendi. Evlerinin geçimlerini sattıkları ürünlerle sağlayan kadınlar şimdi kara kara ne yapacaklarını düşünüyor.