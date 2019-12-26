Adana’da su basan okullarda eğitime ara verildi

Adana’da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün ara verilen 14 okulun bahçe ve bodrum katlarındaki sular tahliye ediliyor. Okullardan birinin bahçesinden tahliye edilen su ise boş araziyi göle çevirdi.

Adana Valiliği dün akşam saatlerinde, elverişsiz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için Yüreğir ilçesindeki Farabi Anadolu Lisesi, Doğakent Anadolu Lisesi, Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi, Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu, Emine Özgüler Gürsu İmam Hatip Ortaokulu, Tuğrulbey Ortaokulu, Aziz Sancar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Seyhan Rotary Anadolu Lisesi, Tahsilli Şehit Hulusi Emre Dilci Ortaokulu, Fevziye Çelik Ortaokulu ile Seyhan ilçesindeki Şakirpaşa Anadolu Lisesi, 125. Yıl Ortaokulu, Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bugün eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.

Yağmurun bugün de devam etmesi nedeniyle tatil edilen okulların bahçe ve bodrum katlarının su ile dolu olduğu görüldü. Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi bodrum katından tahliye edilen suyun tekrar bahçeye dolması dikkat çekti. Bu nedenle bahçedeki bankların yarısına kadar su olduğu görüldü. Tatil edilen Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi bahçesi ise tamamen suyla kaplandı. ASKİ ekiplerine yardım için gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri de bu okuldaki suyu tahliye etmeye çalıştı. Okulun bahçesindeki diz boyu su 4 su tahliye motoru ile tahliye edilmeye çalışıldı. Tahliye edilen su ise okulun hemen karşı tarafındaki boş araziyi göle çevirdi. Okulun bahçesindeki suyun tahliyesi sürüyor.

Bu arada okulun istinat duvarındaki asfaltın da aşırı yağmur nedeniyle kalktığı görüldü. Tatil edilen diğer okulların da bahçe ve bodrumlarının su dolu olduğu öğrenildi.

