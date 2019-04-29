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Adana'da su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 14:59 | Son Güncelleme

Adana'da su kuyusuna düşen kadını itfaiye kurtardı

Adana'da evinin bahçesindeki su kuyusuna düşen kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Havize Serin (48), merkez Sarıçam ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde temizlik yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.

Serin'in düşerken çığlık atması üzerine bahçeye çıkan yakınları kuyunun yakınında terliklerini fark etti. Bunun üzerine kuyuyu kontrol eden aile fertleri, Serin'in kuyuda olduğunu gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekipleri, merdivenle kuyuya inerek yaralı kadını çıkardı.

Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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