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Adana'da su parkında serinlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 09:53 | Son Güncelleme

ADANA'da sıcak havadan bunalan çocuklar, su parkında gün boyu hem eğleniyor hem de serinliyor.

Adana'da su parkında serinlik

Can ÇELİK/ADANA, (DHA) - ADANA'da sıcak havadan bunalan çocuklar, su parkında gün boyu hem eğleniyor hem de serinliyor. Çocuklar burada oyun oynarken anne ve babaları da banklarda oturup onları takip ediyor. Aileler, özellikle sıcak yaz günlerinde su kanallarında boğulma tehlikesi ile karşılaşan çocukların bu hizmet sayesinde daha sağlıklı ve güvenilir ortamda serinleme fırsatı bulduğunu söyledi.
Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’nde faaliyet gösteren su parkı yaz sezonu içinde binlerce çocuğu misafir ediyor. Çocuklarıyla her hafta sonu su parkına geldiklerini dile getiren Müge Mangu (31), “Evimiz buraya çok yakın. Çocuklarım hem eğleniyor hem de boş zamanlarını böyle değerlendiriyor. Herkes burada. Bizim için de vakit güzel geçiyor. Çocuklarımızı eğlenirken seyretmek bizi mutlu ediyor. Yazın bunaltıcı sıcaklarından kurtulmuş oluyoruz. Ayrıca benim evim kanala çok yakın ve bu parktan sonra kanala giren çocuk sayısı bir hayli azaldı. Çocuklarımız tehlikeden uzak olduğu için memnunuz" diye konuştu.
Mahalle sakinleri dışında da birçok ziyaretçisi olan su parkında çocuklar eğlenirken anne ve babaları da onları park kenarında bulunan banklarda oturarak seyrediyor. 4 yaşındaki kızıyla parka gelen baba Fatih Şekeroğlu (33) şöyle konuştu:
“Adana sıcak bildiğiniz gibi. Çocuklar için eğlenebilecekleri bir yer oldu burası. İmkanı olmayan aileler havuza para vermek yerine çocuklarını buraya getirebiliyor. Bir de kanal tehlikesi var. Bir güvenlik önlemi yok kanallarda ve her yaz çocuklarımız ölüyor. Bu tip yerler sayesinde çocuklar kanallardan uzak duruyor."
Çukurova Belediyesi, su parkının hava sıcaklıkları normale dönene kadar hizmete açık olacağı öğrenildi.

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Adana'da su parkında serinlikAdana'da su parkında serinlikAdana'da su parkında serinlikAdana'da su parkında serinlik

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