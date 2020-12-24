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  4. Adana'da suç örgütü kurmak, rüşvet ve irtikap soruşturmasında, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

Adana'da suç örgütü kurmak, rüşvet ve irtikap soruşturmasında, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.

ADANA HABERLERİ  | 24.12.2020 03:17 | Son Güncelleme

Adana'da suç örgütü kurmak, rüşvet ve irtikap soruşturmasında, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.


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