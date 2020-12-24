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Adana'da suç örgütü kurmak, rüşvet ve irtikap soruşturmasında, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.
Adana'da suç örgütü kurmak, rüşvet ve irtikap soruşturmasında, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.
ADANA
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24.12.2020 03:17 |
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Adana'da suç örgütü kurmak, rüşvet ve irtikap soruşturmasında, eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.