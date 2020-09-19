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Adana’da suç örgütü operasyonunun drone görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 13:50 | Son Güncelleme

Adana’da, 23 zanlının gözaltına alındığı, başta kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve silah ticaretinin de aralarında bulunduğu 12 suçu işlediği belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonun drone görüntüleri ortaya çıktı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 18 Eylül’de silahlı suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin paylaşılan drone görüntülerinde, özel harekat polislerinin belirlenen adreslere baskın düzenlemesi yer alıyor.

Adana’da, 23 zanlının gözaltına alındığı, başta kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve silah ticaretinin de aralarında bulunduğu 12 suçu işlediği belirlenen organize suç örgütüne yönelik operasyonun drone görüntüleri ortaya çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince, 18 Eylül’de silahlı suç örgütüne yönelik operasyona ilişkin paylaşılan drone görüntülerinde, özel harekat polislerinin belirlenen adreslere baskın düzenlemesi yer alıyor. Ayrıca evlerin dam ve balkonlarında arama yapılmasına ait görüntülerinde gözüktüğü videoda ekiplerin şüphelileri gözaltına alması da yer alıyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütü” soruşturması kapmasında 3 aydır takip ettiği örgüte dün eş zamanlı operasyon düzenlemiş, özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda başta kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve silah ticaretinin de aralarında bulunduğu 12 suçu işlediği belirlenen 23 zanlı gözaltına alınmıştı.

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