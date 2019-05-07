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Adana'da suç örgütüne yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 10:19 | Son Güncelleme

Çocuklara uyuşturucu satışı yaptırmak ve silah ticareti gibi çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Adana'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç örgütüne yönelik 4 gün önce düzenlenen operasyon kapsamında firari 4 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

Merkez Yüreğir ilçesi Koza ve 19 Mayıs mahallelerinde silah ticareti, silahla yaralama ve tehdit gibi suçlara karıştığı, çocuklara da uyuşturucu satışı yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen soruşturma kapsamında polis, 3 Mayıs'ta 15 adrese operasyon düzenlemişti. Evlere yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alınmış, yapılan aramalarda ruhsatsız iki pompalı tüfek, iki tabanca, bunlara ait fişeklerle 220 gram esrar ve 196 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

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