Adana’da suça ve suçluya geçit yok

Adana Emniyet Müdürlüğünün bir gün boyunca yapmış olduğu uygulamalar sonucunda 5 bin 757 kişi sorgulandı, 2 bin 995 araç kontrol edilip, 29 bin 763 lira para cezası verilirken, çok sayıda silah ele geçirilip, çok sayıda hükümlü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş Adana’da göreve başladığı günden bugüne halkın can ve mal güvenliği için polisleri şehrin dört bir tarafında şok uygulamalar yaptırmaya devam ediyor. Polisler şehrin giriş çıkış noktalarındaki sabit uygulama noktalarının dışında şehir merkezinde ara sokaklarda da uygulama yapıyor. Özellikle motorize yunus ekiplerinin yaptığı şok uygulamalarda bir günde 5 bin 757 şahsın Genel Bilgi Taraması yapıldı. 2 bin 995 araç durdurularak kontrol edilip 35 araç sahibine 29 bin 763 lira para cezası kesildi. Bu çalışmalarda 8 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 13 kişiye işlem yapıldı. 1 çalıntı otomobil, 1 çalıntı elektrikli bisiklet bulunurken, şase numaralarının kazındığından şüphe edilen 2 otomobile incelenmek üzere el konuldu.

Yapılan uygulamalarda 10 ruhsatsız silah ve bunlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Ayrıca uygulamalarda çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirilirken, 9 yoklama kaçağı olarak aranan şahıs, değişik suçlardan 15 yıl ile 1 yıl arasında değişen hapis cezası alan 47 şahıs yakalandı. 6 kayıp şahıs da bulunarak ailelerine teslim edildi.

