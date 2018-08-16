Adana'da sulama kanalı taştı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde sulama kanalının taşması sonucu çok sayıda araç mahsur kaldı.
Balcalı Mahallesi Yeşil Bulvar'da Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı henüz belirlenemeyen bir nedenle taştı.
Otoban köprüsü altına dolan sular çok sayıda aracın mahsur kalmasına neden oldu.
Bazı vatandaşlar mahsur kalan araçlarını kendi imkanlarıyla iterek sudan kurtardı. Diğer araçlar ise itfaiye yardımıyla çıkartıldı.
Su birikintisi nedeniyle yol trafik ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı.
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