Adana'da sulama kanalına düşen kadın yaralandı

Adana'da mezarlıktaki boş sulama kanalına düşen kadın yaralandı.
Ramazan Bayramı nedeniyle akrabalarının mezarını ziyaret etmek için merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na giden Remziye Ayata, dengesini kaybederek boş sulama kanalına düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Can-Kur ekibi sevk edildi.
Can-Kur ekibince kanaldan çıkarılan Ayata, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çukurova Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Vücudunda kırıklar bulunduğu belirlenen Ayata'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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