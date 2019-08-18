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Adana'da sulama kanalında ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 11:40 | Son Güncelleme

Adana'da sulama kanalında ceset bulundu

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesindeki sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Ege Bağatur Bulvarı'ndaki DSİ'ye ait sulama kanalına gece giren bir kişinin sudan çıkamadığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Kanalın suyunu keserek bölgede arama yapan polis, bir sonuca ulaşılamaması üzerine çalışmalara ara verdi.

Sabah başlatılan çalışmalarda bulunan cesedin üzerinden Melih Fırat Kayar (23) adına düzenlenmiş kimlik çıktı.

Ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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