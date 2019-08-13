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Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 07:27 | Son Güncelleme

Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Adana'da sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu

Adana'da Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalında kaybolan çocuğun cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez merkez Yüreğir ilçesinde dün, DSİ'ye ait sulama kanalına giren 15 yaşındaki Turgay Ballı'nın akıntıya kapılarak kaybolduğu iddiası üzerine yapılan ve hava karardığı için sonlandırılan arama çalışmaları sabah saatlerinde yeninden başlatıldı.

Ballı'nın kaybolduğu Kışla Mahallesi'nden başlatılan çalışmalarda, suyu kesilen kanalda arama yapan Sualtı Grup Amirliği ekipleri, çocuğun cesedini olay yerinden yaklaşık 5 kilometre uzakta buldu.

Yapılan incelemenin ardından Ballı'nın cesedi, yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bayram ziyareti için Mersin'den Adana'ya geldikleri belirtilen amca çocukları Turgay Ballı (15) ve Musa Ballı (15), serinlemek amacıyla Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına girmiş, akıntıya kapılan Turgay Ballı bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

Amcasının oğlunu kurtarmak isterken boğulma tehlikesi geçiren Musa Ballı ise çevredekiler tarafından sudan çıkartılmasının ardından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Sulama kanalına giren çocuğun kaybolduğu iddiası

Sulama kanalına giren çocuğun kaybolduğu iddiası

Sulama kanalına giren çocuğun kaybolduğu iddiası

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Anahtar Kelimeler:
adana boğulma Çocuk DSİ

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