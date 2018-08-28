Adana’da şüpheli ölüm

Adana’da ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu şahıs park içerisinde tabanca ile vurulmuş halde bulundu.
Velit Gökduman’dan haber alamayan ağabeyi bugün 21.00 sıralarında polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu.
Saat 22.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi Güney Yıldızı Parkı'nda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin göğsünden tabancayla vurularak öldüğünü belirledi.
Polislerin incelemesinde de ölen kişinin kayıp başvurusu yapılan Velit Gökduman olduğu tespit edildi.
Velit Gökduman’ın cesedinin yaklaşık 2 metre uzağında ise tabanca bulundu.
Tabanca incelenmek üzere emniyete götürülürken olay hakkında soruşturma başlatıldı.
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