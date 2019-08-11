HABER

Adana'da şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 00:52 | Son Güncelleme

Adana'da şüpheli ölüm

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk arazide ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde vatandaşlar, arazide yerde hareketsiz yatan bir çocuk görmeleri üzerine durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, yaptıkları araştırmada cenazenin Vahap Aslan'a (15) ait olduğunu tespit etti.

Aslan'ın evinin olay yerinin yakınında olduğu ve ailesine ''Dolaşacağım'' diyerek ikametinden ayrıldığı belirtildi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

Cenaze otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Çeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlarÇeşme oluğunda yüzüp duvar üzerinde güneşleniyorlar
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangınıTarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını
Elazığ'da gece yarısı korkutan depremElazığ'da gece yarısı korkutan deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana arazi Çocuk şüpheli ölüm

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ay, Yay burcunda ilerliyor

Ay, Yay burcunda ilerliyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

Sevdikleriniz için Cuma mesajları

Sevdikleriniz için Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını

Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da gece yarısı korkutan deprem

Kısa Bayram mesajları 2019: Kurban Bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Kurban Bayramı mesajları

Komik bayram mesajları: Kurban Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları ile sevdiklerinizi güldürün!

10 Ağustos 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 8 milyon TL devretti

Kafa kafaya facia! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.