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Adana'da şüphelilerle polis arasında arbede

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2018 00:43 | Son Güncelleme

Adana'da şüphelilerle polis arasında arbede

Adana'nın Sarıçam ilçesinde "dur" ihtarına uymayan şüphelilerle polis arasında çıkan arbedede bilinci kapanan polis memuru, hastanede tedavi altına alındı.

Gültepe Mahallesi'nde polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 15 NK 568 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil ve içerisindeki şüpheliler, aynı mahallenin ara sokaklarında ekipler tarafından durduruldu.

Araç içerisindeki şüpheliler Yunus B. ile Kadir C. arasında polis ekipleri arasında arbede yaşandı.

Arbede sırasında bilinci kapanması sonucu yere yığılan polis memuru Mehmet Akın, çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçla Balcalı Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü.

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adana polis Sarıçam şüpheli

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