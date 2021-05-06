Adana'da tabancayla vurulan kişi hastaneye kaldırıldı

Adana'da tabancayla bacağından vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde satmaktan suç kaydı bulunan Ş.A, merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Emekçiler Caddesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerle tartıştı.

Bu sırada tabancayla ateş açılması sonucu Ş.A. bacağından yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Ş.A, burada tedavi altına alındı.

İhbar üzerine olay yerine sevke dilen ekipler, yaptıkları incelemede tabancaya ait 2 boş ve 3 dolu kovan buldu.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

